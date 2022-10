Júnior Santos, do Botafogo, durante o clássico contra o Fluminense - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 25/10/2022 08:00

A titularidade de Júnior Santos ainda é criticada por parte da torcida do Botafogo. Entretanto, no Clássico Vovô do último domingo, o atacante mostrou por que tem a confiança do técnico Luís Castro para fazer parte dos 11 iniciais do Alvinegro. Apesar de uma atuação mais discreta, ele participou diretamente dos dois gols marcados pelo time na partida.

O atacante, vale lembrar, foi o nono reforço do Glorioso na segunda janela de transferências. Inicialmente, em meio ao empréstimo de Erison para o Estoril e a recuperação de Tiquinho Soares, que chegou ao Alvinegro lesionado, Júnior atuou como centroavante. Nesse período, ele até marcou um gol - logo na estreia, inclusive -, mas não empolgou o torcedor.

A situação começou a mudar quase um mês depois. Para o jogo contra o Coritiba, no dia 17 de setembro, Luís Castro surpreendeu e escalou Júnior Santos como ponta direita. Dentro de campo, ele não marcou ou deu assistências, mas foi um dos melhores em campo. Além de botar duas bolas na trave, construiu jogadas e deu dribles que animaram os torcedores no Nilton Santos. O grande desempenho, aliás, aconteceu após uma "bronca" do treinador na beira do gramado.

"Eu pego na bola duas vezes e, como estava jogando de ponta, falei: 'Vou dar um toque ali para não perder a bola e ganhar confiança'. Quando toquei a bola para trás, a torcida começou a vaiar, e o Luís Castro estava ali e falou: 'O que você está pensando? Te coloquei você para ir para dentro, para você fazer o que tem feito nos treinos'. Aí eu comecei a pegar confiança, me soltar mais e graças a Deus fiz uma boa partida", contou Júnior Santos, ao programa "Tá na Área", do SporTV.

Por outro lado, ele teve atuações inconsistentes em alguns jogos anteriores ao clássico, especialmente contra o Inter, quando boa parte do time teve um desempenho abaixo do esperado. Isso, então, voltou a trazer a desconfiança entre parte dos torcedores. Ainda assim, Júnior Santos ganhou respaldo de Luís Castro, se manteve no time titular e foi decisivo contra o Fluminense ao dar os passes para os dois gols do Botafogo.

Também cabe destacar que a ponta direita do ataque foi uma posição que trouxe dor de cabeça para o treinador ao longo da temporada. Gustavo Sauer tem sofrido com lesões e não consegue ter sequência no time titular. Jeffinho e Victor Sá não rendem tão bem por esse lado do campo. Já Lucas Piazon não tem as características de um jogador de velocidade. Dessa forma, o camisa 37 aparece, hoje, como a opção que melhor tem rendido no setor.