Fluminense x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Maracana. 23 de Outubro de 2022, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. - Vitor_Silva/Botafogo

Fluminense x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Maracana. 23 de Outubro de 2022, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.Vitor_Silva/Botafogo

Publicado 24/10/2022 18:20

Apesar do empate com gosto de derrota no clássico contra o Fluminense, o Botafogo mostrou, novamente, reflexos do trabalho do técnico Luís Castro. Isso, inclusive, pode ser visto no lance do primeiro gol. O Alvinegro ficou mais de um minuto com a bola e trocou mais de 20 passes até estufar as redes do Tricolor. Confira no vídeo abaixo:

Organização, trabalho coletivo e paciência na troca de passes até o gol de Eduardo. Seguimos em evolução e na busca pelos nossos objetivos! #VamosBOTAFOGO



Botafogo TV pic.twitter.com/YHPShIIqiM — Botafogo F.R. (@Botafogo) October 24, 2022

Em tempo: o Glorioso, agora, vira a chave para a 34ª rodada do Brasileirão. O time de Luís Castro volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h30, para enfrentar o Red Bull Bragantino no Nilton Santos.