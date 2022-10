Botafogo de John Textor ainda não tem um fornecedor de materiais esportivos - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 24/10/2022 10:56

Rio - Com uniforme provisório desde o início do ano, o Botafogo está muito próximo de anunciar sua nova fornecedora de material esportivo. Segundo o jornalista Thiago Franklin, a parceria com a Reebok, que valerá a partir da temporada de 2023, deverá ser anunciada na semana que vem.

A Reebok já estava no topo da disputa para estampar o uniforme do Botafogo. Isso porque o acionista majoritário Jonh Textor é amigo e parceiro de negócios de Jamie Salter, que adquiriu a marca e é CEO da Authentic Brands Group, que detém a empresa. No entanto, nos últimos dias, a Adidas surgiu como uma nova possiblidade, que não deve ser levada para frente, de acordo com as informações.

O Botafogo está sem fornecedora de material esportivo desde que seu contrato com a Kappa terminou no início de 2022. Além disso, o clube optou por não seguir a parceria com a Volt. Desde então, John Textor conversa com três empresas, Adidas, Joma, além da Reebok, que é a favorita.