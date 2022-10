John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 24/10/2022 12:34

Rio - O Botafogo irá atrás de um novo CEO no mercado. De acordo com o jornalista Thiago Franklin, o desejo de John Textor, desta vez, é contratar um profissional que tenha experiência no futebol.

O perfil buscado por Textor é diferente de Jorge Braga, CEO que deixou o clube por desentendimentos com a SAF e entrou na Justiça. Ele tinha experiência em recuperação de empresas, mas não no mundo do futebol.

O cargo é considerado fundamental para a estrutura atual do Botafogo. Ele estava vago desde setembro, quando Jorge Braga deixou o clube.