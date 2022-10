Luis Castro acha possível uma vaga na Libertadores de 2023 - Vitor Silva / Botafogo

Luis Castro acha possível uma vaga na Libertadores de 2023Vitor Silva / Botafogo

Publicado 24/10/2022 12:32

Ao sofrer o empate em 2 a 2 após estar vencendo por 2 a 0 o clássico com o Fluminense, o Botafogo estacionou na tabela do Brasileirão e viu o sonho da Libertadores ficar mais distante. Mesmo com 8,6% de chance de garantir uma vaga, segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o técnico Luís Castro não desistiu.

"Vamos lutar muito pelos objetivos de torneios internacionais. Estando a Libertadores ao alcance, vamos lutar por ela. A lógica é lutar pelo melhor. Se não sair, fico resignado e com a outra, que seria a Sul-Americana. É possível? Vamos correr atrás. Tem que ser muito ambicioso, um animal competitivo. Sempre fui e sempre quis isso dos meus jogadores, é assim que vamos até o fim. É uma filosofia de vida", disse o treinador.



Com o Flamengo campeão da Copa do Brasil, o sétimo colocado também se garantirá na Libertadores, que pode abrir mais uma vaga caso o Athletico-PR vença a final de sábado, contra o Rubro-Negro. Ainda assim, o Botafogo terá cinco rodadas para ultrapassar América-MG, Fortaleza e São Paulo, pelo menos.



O Botafogo ainda enfrentará Bragantino, Cuiabá, Atlético-MG, Santos e Athletico-PR.