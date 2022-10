Gatito Fernández está na mira de alguns clubes brasileiros - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 24/10/2022 16:33

Rio - Um dos principais destaques do Botafogo, o goleiro Gatito Fernández tem contrato com o clube apenas até o final deste ano. Por conta disto, o paraguaio acabou sendo especulado em algumas equipes brasileiras, como o Palmeiras. No entanto, o técnico Abel Ferreira negou qualquer conversa com Gatito, e elogiou os goleiros que compõem o atual elenco do Alviverde.

"Os moleques são o futuro do clube. Ouço o ruído, sobretudo na internet, de que temos de contratar e, na verdade, não temos que contratar ninguém", disse Abel, já falando sobre a posição, antes de completar:

"O Palmeiras tem três goleiros tops, não procura por goleiro nenhum. Quem diz isso é mentira, mas poderia falar em outras posições e desde já digo: se contratarmos, será um ou dois jogadores, não mais, e se contratarmos. Vamos valorizar todo o trabalho que é feito, vamos fazer muito poucas mexidas, porque acreditamos todo o trabalho que é feito", finalizou.

Além do Palmeiras, Gatito Fernández também chegou a ser sondado no São Paulo e em clubes do exterior. Vale lembrar que, recentemente, o goleiro comentou que as negociações sobre uma possível renovação com o Botafogo "não estão caminhando como o esperado".

Enquanto aguarda a resolução sobre seu futuro, Gatito Fernández segue focado nos próximos compromissos com o Botafogo. Nesta quarta-feira (26), o Glorioso enfrentará o Red Bull Bragantino, às 19h30, no Estádio Nilton Santos, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.