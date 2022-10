Eduardo durante o jogo do Botafogo contra o Fluminense - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Eduardo durante o jogo do Botafogo contra o FluminenseFoto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 23/10/2022 21:35

O problema físico que tirou Eduardo do Clássico Vovô no segundo tempo preocupa o Botafogo até mesmo para a sequência da temporada. Neste domingo, durante a entrevista coletiva no Maracanã, o técnico Luís Castro confirmou que o meia é preocupação para a próxima rodada do Brasileirão e admitiu que teme que a temporada do camisa 33 tenha chegado ao fim.

"Preocupa para a próxima (rodada), sim. Pode ter ou não terminado a época (temporada) dele hoje. Já não falta muito tempo. Se for uma lesão muscular, estará fora até o final do campeonato. Esperamos que não. Não sou médico, mas aquilo que a minha experiência me diz é que, quando um jogador sai da forma como ele saiu... Eu penso sempre no pior. Se foi o melhor, aí é bom", disse Castro.

Vale lembrar que o Botafogo já tem uma longa lista de meio-campistas no DM. Hoje, Lucas Fernandes, Danilo Barbosa, Kayque e Breno estão todos entregues ao Núcleo de Saúde e Performance. Assim, Eduardo pode ser mais um na lista de desfalques.

Em tempo: após o empate em 2 a 2 no Clássico Vovô, o Glorioso vira a chave para a 34ª rodada do Brasileirão. O time de Luís Castro volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h30, para enfrentar o Red Bull Bragantino no Nilton Santos.