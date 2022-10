John Textor ao lado de Matheus Nascimento - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 22/10/2022 17:43

A negociação pela renovação de contrato de Matheus Nascimento teve um final feliz. Neste sábado, com a presença de John Textor, o Botafogo anunciou que estendeu o vínculo do atacante até o fim de 2025. O antigo acordo, vale lembrar, o garantia apenas até 09 de junho de 2023.

Em entrevista ao site oficial do Alvinegro, Textor comemorou a renovação com Matheus e destacou que a importância de cuidar dos jogadores oriundos da base. O empresário também confirmou que o desejo do atacante era de continuar e revelou que teve reuniões com o atleta e a família para alinhar sua visão de carreira com os interesses do clube.

"Estou muito feliz que o Matheus tenha decidido ficar conosco. Essa renovação é importante quando você tenta construir um futebol de excelência. Você primeiro cuida de sua base, dos jogadores que estiveram com você desde garoto, que são leais. O Matheus deixou sempre bem claro que queria estar aqui. Trouxemos muitos recursos recursos técnicos, melhoramos os treinamentos e tudo é diferente. Mostramos ao Matheus uma forma de continuar a desenvolver seu futebol de sucesso conosco", disse John Textor.

"Era a prioridade número 1. Desde o início, me reuni com Matheus e seus familiares e tentei entender a sua visão de carreira, e como poderíamos alinhá-la com os interesses do clube. Estou entusiasmado em concluir isso e ele terá uma grande carreira pela frente ele. Muito se falou sobre os seus próximos passos, mas o que que mais gostei nesse jovem é que ele sempre deixou bem claro que queria estar aqui. Isso tornou esse processo algo que conseguimos alcançar juntos", completou.

Matheus chegou ao Botafogo aos 11 anos, em 2015. De lá para cá conquistou o Carioca Sub-13, a Taça Rio Sub-20, Copa Rio/OPG Sub-20 e o Brasileiro Série B - este último pelo time profissional. Com a camisa da Seleção Brasileira, ele levantou a taça do Sul-Americano Sub-15 de 2019, sendo o artilheiro da equipe, o Torneio Internacional Sub-20, entre outros.

"Estou muito feliz com essa oportunidade que o Botafogo e o John estão me dando. Agora é continuar os trabalhos e seguir firme que ainda vou dar muitas alegrias ao torcedor botafoguense, que merece muito. Foi um tempo de espera, mas tivemos boas conversas com o John e fico muito feliz com isso: em poder ajudar o Botafogo de alguma forma, o que sempre foi o principal para mim. Podem esperar que com certeza vou dar o resultado dentro de campo, estou trabalhando firme para isso e vai dar tudo certo para o Glorioso no futuro", afirmou Matheus Nascimento.