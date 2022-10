Gatito é goleiro do Botafogo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Gatito é goleiro do Botafogo Foto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 21/10/2022 16:28

Gatito Fernández revelou que já recebeu sondagens de São Paulo e Palmeiras. A confirmação aconteceu durante entrevista do goleiro do Botafogo ao "Canal do André Hernan". Apesar disso, na conversa, ele reiterou que tem a intenção de continuar no Alvinegro.

"Meu representante falou para mim que tem sondagens de alguns clubes importantes do Brasil, mas eu sempre deixo para ele, como todo jogador fala, né (risos)? Aquela velha frase", disse Gatito, que na sequência confirmou que aconteceram sondagens de Palmeiras e São Paulo.



"Sim, ele passou para mim que teve sondagens desses clubes (Palmeiras e São Paulo), mas voltando ao assunto (risos). Eu deixo com ele. Estou focado no Botafogo, minha intenção é continuar no clube. Isso é nítido. Todos sabem internamente, e eu falo publicamente a minha intenção de continuar no clube. Então, estamos esperando conseguir chegar a um acordo final", concluiu.

Estrangeiro que mais vezes vestiu a camisa do Alvinegro, Gatito tem contrato válido até o fim deste ano. Dessa forma, ele está teoricamente livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe.

Entretanto, o goleiro e o Botafogo já negociam a extensão do contrato. Ainda são debatidos os valores e o tempo de contrato, mas o clima não é tenso, já que as partes tem uma boa relação.