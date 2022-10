John Textor não abre mão de pré-temporada nos Estados Unidos em 2023 - Vitor Silva/Botafogo

John Textor não abre mão de pré-temporada nos Estados Unidos em 2023 Vitor Silva/Botafogo

Publicado 20/10/2022 17:00

Rio - O acionista majoritário do Botafogo, John Textor está retornando ao Rio de Janeiro para acompanhar a partida entre o clube de General Severiano e o Fluminense no próximo domingo. Em seu perfil no Twitter, o norte-americano confirmou sua viagem para o Brasil.

"Se alguém achava que os dias de atendimento ao cliente tinham acabado, você deveria ter a sorte de conhecer Luis D., da American Airlines Premium Services – esse homem é incrível, assim como toda a equipe AA, que cuidou do nosso voo para o Brasil. Obrigado Luís!", escreveu Textor.

John Textor mora na Flórida, nos Estados Unidos, e costuma comparecer em jogos de maior apelo do Botafogo. Faltando seis rodadas para o fim da Série A, o Glorioso tenta uma arrancada para garantir uma vaga na pré-Libertadores de 2023.