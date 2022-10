Jobson teve quatro passagens pelo Botafogo em seis anos, entre 2009 e 2014 - Divulgação/Botafogo

Publicado 20/10/2022 15:10

Ex-diretor de futebol e ídolo do Botafogo, Wilson Gottardo conviveu bastante com Jobson na última passagem do atacante pelo clube. O gestor revelou que deu uma nova chance ao jogador e contou histórias curiosas em participação no podcast "Glorioso Connection".

"O pessoal falou que ele estava impecável, trabalhando demais, mas mal fisicamente por estar há muito tempo sem jogar. 'Vamos repatriar porque está cheio de vontade'. Paguei até diária de hotel para ele. Comuniquei para a comissão técnica que ele era forte, rápido, corajoso, mas estava mal fisicamente, infelizmente não conseguiu recuperar a forma", iniciou Gottardo.

Jobson surgiu no Botafogo em 2009 e teve outras três passagens pelo Glorioso, em 2010, 2012 e 2014, mas não conseguiu se firmar. O atacante, habilidoso e rápido, acumulou problemas extracampo e casos de doping.

Em sua última passagem pelo Glorioso, em 2014, na temporada que culminou no rebaixamento do clube, o jogador chegou a atrair as atenções de dirigentes devido ao esforço nos jogos. Gottardo revelou um caso curioso sobre o atacante.

"Fez um jogo com o Athletico-PR em Volta Redonda, quase infartou no vestiário, de exaustão, entregou tudo, mas não conseguiu jogar um terço do que jogava. Fiquei até com pena dele. Mas não me deu um dia de aborrecimento."

Após a última oportunidade no Botafogo, Jobson acumulou passagens por clubes periféricos. No Rio de Janeiro, chegou a vestir a camisa da Portuguesa-RJ, mas também não engrenou.