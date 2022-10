Luis Castro - Vitor Silva / Botafogo

Luis CastroVitor Silva / Botafogo

Publicado 18/10/2022 19:50

Luís Castro revelou que Garrincha foi um nome presente ao longo de sua formação como jogador e técnico. Em entrevista à Botafogo TV, o treinador do Alvinegro falou sobre a importância de Mané para sua carreira e o classificou como "um dos maiores jogadores da história do futebol".

"Para mim, ao longo da minha formação de jogador e depois ao longo da minha formação de treinador, foi sempre um nome presente - assim como muitos outros, mas hoje é importante falar dele. Garrincha está na memória de todos nós como um dos maiores jogadores da história do futebol", revelou Castro.

Vale lembrar que hoje é comemorado o aniversário de Garrincha, que completaria 89 anos. A data, contudo, leva uma polêmica. Isso porque a data de nascimento em sua certidão aparece como 18 de outubro de 1933. No entanto, o biógrafo do ex-jogador e seu túmulo indicam que ele nasceu dez dias depois, em 28 de outubro de 1933 - o erro seria pela demora do pai em fazer o registro.

"Sempre que se celebra o nascimento de Garrincha, celebra-se o nascimento de um jogador que levou a magia para dentro do campo. Essa magia representando o Botafogo, representando a Seleção Brasileira, sempre representando ao mais alto nível. Foram essas prestações ao longo da vida que fizeram dele um ídolo mundial. Não é um só uma referência para o Brasil, é uma referência para o futebol mundial, porque conseguiu, dentro de campo, distingue-se dos demais por tudo aquilo que conseguia fazer. Sempre em prol da sua equipe, mas também naquilo que era seu futebol a nível individual. Um jogador sempre desequilibrador, sempre cheio de técnica", destacou Luís Castro.

O treinador do Botafogo ainda lembrou da visita que fez a Pau Grande, bairro onde o ídolo nasceu, para ressaltar que Garrincha "ainda está muito presente". Luís Castro afirmou que "aqueles que têm grande desempenho nesta vida jamais desaparecem". Este, na visão dele, é o caso de Mané.

"As pessoas só morrem quando o último ser humano no planeta deixar de pensar nele. Eu acho que Garrincha está muito vivo, porque muita gente vive a pensar nele. Pau Grande (bairro em Magé, onde Garrincha nasceu) é um exemplo claro de que Garrincha ainda está muito presente e, felizmente, irá perdurar por muito tempo. E esse tempo não tem limite, porque é uma figura do futebol mundial. Aqueles que têm grande desempenho nessa vida - por aquilo que são enquanto pessoas, por aquilo que são enquanto profissionais - jamais desaparecem. Garrincha jamais desaparecerá deste mundo, porque deixou uma marca muito forte no Glorioso, no Brasil e na Seleção Brasileira", afirmou o treinador.