Victor Cuesta está à disposição de Luís Castro para jogo contra o Fluminense - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Victor Cuesta está à disposição de Luís Castro para jogo contra o FluminenseFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 18/10/2022 11:11

Rio - Sem poder contar com Tchê Tchê, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Botafogo também tem boas notícias para o clássico com o Fluminense, no domingo, às 16h, no Maracanã. A expectativa é que o Glorioso tenha retorno de até quatro jogadores que estiveram fora de campo contra o Internacional, no último domingo. As informações são da Rádio Tupi.

Um dos nomes garantidos é o do zagueiro Victor Cuesta, que não jogou contra o Internacional por forças contratuais, uma vez que é emprestado ao clube carioca pela equipe gaúcha. No caso, o jogador só poderia atuar se o Glorioso pagasse R$ 1 milhão ao time detentor de seus direitos econômicos.

Além disso, o clube carioca pode ter a volta de jogadores que devem ser liberados pelo departamento médico. São eles: o meia Lucas Fernandes e os laterais Saravia e Rafael. Caso tenha condições físicas, a escalação vai depender do critério técnico adotado por Luís Castro.