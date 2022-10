Tchê Tchê cumprirá suspensão automática diante do Fluminense - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 17/10/2022 10:57

Rio - Além da derrota diante do Internacional, no último domingo, no Nilton Santos, o Botafogo teve outra notícia ruim. O volante Tchê Tchê, que estava pendurado, recebeu o terceiro cartão amarelo e será desfalque para o jogo contra o Fluminense, próximo domingo, no Maracanã.

Com a suspensão automática de Tchê Tchê, as opções imediatas do treinador Luís Castro são Danilo Boza, que foi titular contra o Internacional, e Gabriel Pires. O português terá a semana de treinos para decidir entre os dois, já que Lucas Fernandes está em tratamento e Patrick de Paula não está sendo relacionado para os jogos.

Após perder última partida, o Botafogo perdeu a chance de ultrapassar o América-MG na tabela e colar no Atlético-MG. Além disso, acabou caindo para a décima colocação, devido a vitória do Fortaleza sobre o Coelho, em Belo Horizonte.