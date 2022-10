Botafogo foi derrotado em casa - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 16/10/2022 20:03

Rio de Janeiro - O Botafogo chegou ao jogo deste domingo (16) empenhado por lutar por uma vaga na pré-Libertadores, mas um banho de água fria decepcionou, mais uma vez, o torcedor alvinegro dentro de casa. O Glorioso acabou novamente derrotado no Estádio Nilton Santos, agora sendo superado pelo Internacional por 1 a 0.

A estrela do jogo foi o atacante Braian Romero, que sequer começou em campo. Substituído aos 18 minutos do segundo tempó, o argentino precisou de apenas três minutos para resolver a partida. Após um bate-rebate na defesa alvinegra, o experiente jogador apareceu sozinho e estufou as redes de Gatito Fernández, fazendo o gol da vitória.

Com o resultado, o Internacional chegou aos 60 pontos e se isolou na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o Botafogo permaneceu com 43 pontos na décima posição da tabela, se distanciando das vagas da pré-Libertadores.

O JOGO



O Botafogo impôs seu mando de campo e foi superior no primeiro tempo. Com seis finalizações na primeira etapa, o Glorioso controlou as ações e dominou a partida, mas pecou na efetividade da conclusão das jogadas. Enquanto isso, o Internacional apostou no contra-ataque com a velocidade de seus pontas, e embora não tão efetivo, começou a ganhar terreno conforme o tempo foi progredindo.



A principal chjance do Alvinegro saíu dos pés de Tiquinho Soares, artilheiro e principal destaque da equipe do treinador Luis Castro. De fora da área, limpou o zagueiro e acertou um forte chute, defendido no susto pelo goleiro Keller, que deu rebote mas não foi aproveitado.



Para o segundo tempo, Luis Castro decidiu ir para cima e colocou o talismã Jeffinho, apostando na velocidade pelos lados do campo para aumentar o volume de jogo. No entanto, quem se destacou pelas mudanças foi Mano Menezes: Liziero, Taison e Braian Romero entraram e se destacaram rapidamente.



Aos 22 minutos, o Inter chegou com força na área do Botafogo, e após um bate-rebate com a zaga alvinegra, o atacante Braian Romero apareceu sozinho para estufar as redes de Gatito Fernández e abrir o placar para o Colorado, calando a torcida do Glorioso no Estádio Nilton Santos.



Taison acabou virando um trunfo para a equipe de Mano Menezes desde que entrou em campo, usando jogadas de velocidade e aproveitando para dar problemas à defesa do Botafogo após o primeiro gol. O Alvinegro, que sentiu o gol por alguns minutos, ainda se assustou com mais duas chegadas perigosas da equipe colorada.

O Alvinegro, então, partiu para o "abafa" e se jogou no ataque. O treinador português colocou em campo três atacantes (Matheus Nascimento, Luis Henrique e Gustavo Sauer) para tentar reverter o resultado, mas o desgaste físico pesou. Por outro lado, o Colorado soube controlar o tempo e gerenciou as ações da partida, cozinhando os minutos finais e impedindo qualquer ação mais efetiva por parte do Glorioso até o fim da partida.

Na próxima rodada, o Internacional irá enfrentar o Coritiba fora de casa no próximo domingo (23), enquanto o Botafogo encara o Fluminense no mesmo dia, no Maracanã.



FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO 0X0 INTERNACIONAL



Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Bráulio da SIlva Machado

Cartões amarelos: Tchê Tchê (BOT); Rodrigo Moledo e Johnny (INT)

Cartões vermelhos:

Gols: Braian Romero aos 21 minutos do segundo tempo (INT)



BOTAFOGO: Gatito Fernández; Daniel Borges, Adryelson, Philipe Sampaio e Marçal; Danilo Barbosa (Matheus Nascimento), Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos (Luis Henrique), Tiquinho Soares e Victor Sá (Jeffinho). Técnico: Luís Castro



INTERNACIONAL: Keller; Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Johnny (Liziero), Edenílson (Lucas Ramos), Carlos de Pena, Alan Patrick (David) e Wanderson (Taison); Alemão (Braian Romero). Técnico: Mano Menezes