Estádio Nilton SantosVitor Silva/Botafogo

Publicado 14/10/2022 16:51

Rio - O Botafogo já tem data para iniciar a tão esperada reforma no gramado do Nilton Santos. De acordo com o portal "Fogãonet", os trabalhos devem ser iniciados em dezembro e a expectativa é de que tudo esteja finalizado até o início do Campeonato Carioca.

Na última quinta-feira, o Botafogo anunciou que o estádio receberá a “Fun Fest Bora” durante a Copa do Mundo, entre os dias 24 de novembro e 18 de dezembro de 2022. No entanto, o evento não irá atrapalhar o andamento das obras, já que não acontecerá no gramado.

Reformar o gramado do Nilton Santos é um desejo antigo de John Textor, acionista majoritário da SAF, e do técnico Luís Castro. Ainda não há previsão para obras nas arquibancadas para deixá-las mais próximas ao campo, algo que o empresário já externou algumas vezes que pretende fazer.