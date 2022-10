Tchê TchÊ - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 14/10/2022

Rio - Em seu primeiro ano de SAF, o Botafogo viu transformações bem grandes na temporada. Um novo elenco foi montado durante o Brasileiro e a campanha alvinegra apresentou instabilidade. Porém, nos últimos sete jogos, o clube carioca conseguiu quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o volante Tchê Tchê admitiu que o Glorioso vive seu melhor momento no Brasileirão.

"Eu acho que o Brasileiro é o melhor momento da equipe. Tem a ver com a evolução de todos, com a confiança no trabalho, ter sido mantido quem está desde o início do projeto. Nós, jogadores, vamos nos conhecendo melhor, encontrando a vitória e o ambiente fica mais leve. Com vitória fica tudo mais fácil", afirmou.

Contratado pelo clube carioca na atual temporada, Tchê Tchê vem atuando como titular no meio-campo. Com passagens por clubes importantes como São Paulo, Palmeiras e Atlético-MG, o jogador, de 30 anos, já atuou na lateral. Bastante sincero, o jogador afirmou que deseja atuar sempre no meio.

"Eu gostaria de ajudar no meio-campo. Eu já fiz algumas vezes (a lateral direita), mas eu deixo para outros companheiros. Tem o Mezenga que já atuou ali, o Dani... Eles têm características que vão ajudar mais a equipe", finalizou.