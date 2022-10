Luís Oyama é o quinto jogador do Botafogo emprestado a clube belga de John Textor - Divulgação/RWD Molenbeek

Publicado 14/10/2022 17:34

Nesta sexta-feira, o volante Luís Oyama, que pertence ao Botafogo, marcou um gol de letra na vitória do Molenbeek sobre o SL16 FC por 4 a 1, em partida válida pela segunda divisão do Campeonato Belga. Nas redes sociais, o empresário John Textor vibrou com o lance e postou o vídeo do gol. Confira abaixo:

@RWDMolenbeek Ridiculous goal by Oyama off of great assist by Plange! Let’s go Molenbeek! pic.twitter.com/VT72LaxpDJ — John Textor (@JohnTextor) October 14, 2022

Vale lembrar que John Textor é acionista tanto do Botafogo quanto do Molenbeek. Dessa forma, com a chegada de novos reforços ao Glorioso durante a segunda janela, Luís Oyama - que até começou o ano como titular do Alvinegro - foi emprestado para o time belga até o dia 30 de junho de 2023.

Dentro de campo, os demais gols foram marcados por Zakaria El Ouahdi e Rikelmi (2) - este último, cabe destacar, é jogador da base do Botafogo e chegou ao Molenbeek também no meio deste ano.