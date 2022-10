Adryelson em treino do Botafogo no CT do Espaço Lonier - Vitor Silva/Botafogo

Adryelson em treino do Botafogo no CT do Espaço LonierVitor Silva/Botafogo

Publicado 14/10/2022 13:24

Rio - Considerado boa oportunidade de mercado na segunda janela de transferências, o zagueiro Adryelson se firmou na equipe titular do Botafogo. O defensor não comete faltas há sete jogos e se transformou em peça-chave da equipe comandada por Luís Castro.

Em entrevista ao 'ge', Adryelson celebrou sua boa fase com a camisa alvinegra e destacou o trabalho diário para aprimorar o poder de marcação.

"Não é evitar fazer falta, até porque se for pegar meus números dentro de campo eu disputo bastante bola, tiro bastante. Eu não evito fazer falta, é consequência dos jogos em que o juiz não dá uma falta ou outra mas eu não evito. Isso vem do meu trabalho no dia a dia. Às vezes os meninos até brincam comigo que eu prefiro errar um passe para ir no bobinho marcar. Graças a Deus estou esses sete jogos sem fazer falta e espero continuar", disse.

A dupla formada com Victor Cuesta fez do Botafogo um adversário complicado de se enfrentar. Para Adryelson, a união envolvendo os jogadores da posição facilita no entendimento das partidas.

"A convivência é muito boa entre todos né? A gente tem esse elemento muito bom a gente está criando uma família né? Então o nosso dia a dia é muito importante porque isso agrega para o jogo né? No dia a dia a gente sempre conversa bastante. Não só eu com o Cuesta mas com Kanu, Sampaio, Carli. Essa comunicação é muito importante. Pra que a gente possa chegar no jogo e fazer um jogo bem comunicado sempre um com o outro. E isso é muito importante pra gente", explicou.

Chegando ao Glorioso cercado de expectativas por conta de suas passagens pela seleção brasileira de base, o zagueiro se adaptou rapidamente e caiu nas graças do torcedor. Ele destacou como o carinho recebido das arquibancadas influencia dentro do gramado.

"Creio que isso é fruto do meu trabalho no dia a dia e do meu jogo após jogo, né? Venho criando uma identidade aqui no clube. Agradeço muito pelo carinho deles. Isso me dá mais motivação ainda para mostrar meu trabalho. Sou muito tranquilo com isso até porque não quero que isso interfira no meu trabalho no dia a dia para não deixar subir para a cabeça. Sou muito tranquilo sobre isso. Agradeço pelo carinho deles. Mas é continuar trabalhando e focado pra que a gente possa conseguir nossos objetivos."