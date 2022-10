Patrick de Paula - Vitor Silva/Botafogo.

O lateral-esquerdo Fernando Marçal rasgou elogios a Patrick de Paula durante a entrevista ao podcast "Na Barreira", na última terça-feira. Durante a conversa, o camisa 21 do Botafogo defendeu a contratação do volante e afirmou que o companheiro de equipe tem uma qualidade "fora do normal".

"É difícil falar de outros atletas, mas o que vejo do Patrick, acho que o Botafogo não errou. Só, realmente, precisa de um pouquinho de tempo, maturação para poder entender o que é trabalhar com o Luís Castro. É um jogador que você vê nitidamente em todos os treinos que tem uma qualidade fora do normal. É um jogador muito bom. Tenho certeza que, se não na reta final do campeonato, mais para o próximo ano vamos ouvir falar muito do PK", disse Marçal.

Contratação mais cara da história do Botafogo, Patrick de Paula chegou ao clube neste ano, mas ainda não conseguiu se firmar. Além disso, o volante perdeu espaço com o técnico Luís Castro.

Patrick não entra em campo desde o dia 30 de julho, quando o Alvinegro perdeu para o Corinthians. Ademais, não é relacionado desde o dia 28 de agosto, na derrota para o Flamengo.