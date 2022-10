Rafael deverá retornar aos gramados ainda nesta temporada - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Rafael deverá retornar aos gramados ainda nesta temporadaFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 12/10/2022 13:01

Rio - Lateral-direito do Botafogo, Rafael sentiu um problema no músculo posterior da coxa direita e foi substituído na vitória sobre o São Paulo, por 1 a 0, no último sábado, no Morumbi. O Glorioso, por sua vez, não costuma detalhar a situação de atletas no Departamento Médico. No entanto, o lateral-esquerdo Marçal garantiu que a lesão de seu companheiro de equipe não é grave.

"Sobre a lesão da Rafa, não posso falar, não vou dizer que não sei. Não foi nada grave, vai jogar ainda essa temporada. Estamos felizes por isso.", revelou ao podcast "Na Barreira".

Marçal ainda relembrou o último episódio que tirou Rafael dos gramados.

"Contra o Fortaleza era o melhor em campo até a lesão, em uma dividida que ele ganhou, o Galhardo faz um movimento para trás e afunda uma parte que ele já tinha tido lesão. Graças a Deus foi melhor do que imaginávamos, porque acreditávamos que poderia o tirar do campeonato. Fez cirurgia pela boca, não deixou cicatriz, voltou rápido. Agora teve um problema muscular, mas também pela quantidade de tempo que ficou parado, jogos um atrás do outro, campo pesado contra o Avaí, depois o São Paulo jogando muito pelo lado direito. Então se entende essa lesão dele", concluiu.