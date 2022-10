John Textor não abre mão de pré-temporada nos Estados Unidos em 2023 - Vitor Silva/Botafogo

John Textor não abre mão de pré-temporada nos Estados Unidos em 2023 Vitor Silva/Botafogo

Publicado 11/10/2022 10:53 | Atualizado 11/10/2022 10:55

Rio - Contratado por empréstimo junto ao Olympique de Marselha, o atacante Luis Henrique, de 20 anos, não conseguiu ter muitas oportunidades pelo Botafogo. De acordo com informações do portal italiano "Footmercato", o clube carioca não deverá exercer a opção de compra e o jovem irá retornar ao clube francês no meio do ano que vem.

Luis Henrique Vitor Silva / Botafogo

Revelado pelo próprio Botafogo, Luis Henrique foi negociado com a equipe francesa em 2020. No futebol europeu, o atacante pouco jogou. Com isso, o Glorioso acertou a sua contratação por empréstimo, vencendo inclusive o Flamengo, que tinha interessa em fechar com o atacante.

A negociação envolveu uma opção de compra fixada em 8 milhões de euros (R$ 40,2 milhões na atual cotação). Até o momento, Luis Henrique atuou em seis jogos, sendo apenas um como titular, e não fez gols.

Luis Henrique atualmente é a terceira opção de atacante pela esquerda, atrás de Jeffinho e Victor Sá. A sua última partida aconteceu há mais de um mês, no clássico contra o Flamengo, em 28 de agosto, no Nilton Santos.