John Textor, acionista majoritário da Botafogo SAFVito Silva / Botafogo

Publicado 10/10/2022 17:01

Dono de 90% da SAF do Botafogo, John Textor vibrou com a vitória sobre o São Paulo por 1 a 0, no último domingo, pela 31ª rodada do Brasileirão. Além disso, nas redes sociais, o acionista aproveitou a forte chuva e o gramado encharcado do Morumbi para fazer uma brincadeira.

“Botafogo de Futebol e Regatas! Vencedores na água desde 1894!“, escreveu John Textor, no Twitter.