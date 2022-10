Tiquinho Soares - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 10/10/2022 11:00

Rio - Com cinco vitórias nos últimos sete jogos, o Botafogo vive um novo momento no Brasileirão. E esse momento se deve muito a Tiquinho Soares. Principal reforço alvinegro para o segundo semestre, o atacante participou ativamente dessa sequência positiva. O bom momento do centroavante mereceu elogios de Luís Castro.

"É um jogador que passou pelo Porto, um jogador de Champions League. E ele já dá uma resposta a todos. Ele responde em campo, e não com palavras. Um jogador de futebol é o que ele faz em campo, e não o que diz nas redes sociais. A verdade está no campo", afirmou.

Tiquinho Soares entrou em campo em sete jogos pelo Botafogo e anotou quatro gols. Com a boa fase do Alvinegro, a equipe comandada por Luís Castro chegou aos 43 pontos, praticamente assegurou a permanência na Série A e agora tem objetivo maiores.

De acordo com o portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia, o clube carioca tem 11% de possibilidades de disputar a Libertadores no ano que vem. Porém, os cálculos são feitos baseados no G-6. A possibilidade de um G-8, no entanto, existe, depende do resultado das finais da Libertadores e da Copa do Brasil, além da posição que Flamengo, Corinthians e Athletico-PR terminaram o campeonato. Atualmente, o Glorioso estará a dois pontos do oitavo colocado, América-MG.