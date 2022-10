Tiquinho Soares contra o São Paulo - Vítor Silva/Botafogo

Tiquinho Soares contra o São PauloVítor Silva/Botafogo

Publicado 09/10/2022 18:05

O Botafogo está muito vivo na busca por uma vaga na Libertadores de 2023. Segundo melhor visitante do Brasileirão, o Glorioso venceu mais uma fora, desta vez num encharcado gramado do Morumbi. Após um primeiro tempo muito ruim, o time se adaptou às condições e conseguiu achar um gol com Tiquinho Soares, de pênalti, para fazer 1 a 0 sobre o São Paulo.



Com o resultado, a equipe do técnico Luís Castro chegou aos 43 pontos e ficou a cinco do Athletico-PR, sexto colocado.

Num campo castigado pela forte chuva na capital paulista, foi difícil jogar no primeiro tempo. O São Paulo foi quem melhor se adaptou e controlou as ações, chegando a ter mais de 80% de posse no início. Já o Botafogo teve muitos problemas para trabalhar as jogadas, às vezes carregando demais a bola num campo pesado e cheio de poças.

Tanto que só finalizou aos 17 minutos, quando Lucas Fernandes recebeu na área e chutou muito mal. Já o São Paulo só finalizou uma vez e também não levou perigo ao esbarrar na boa atuação da defesa alvinegra, que perdeu Rafael, com lesão muscular, e teve que colocar o zagueiro Kanu, já que Saravia sentiu problema físico no aquecimento.

Botafogo melhora

Após o intervalo, a postura alvinegra foi diferente, chegando mais ao ataque e tentando cruzamentos na área, principalmente com Marçal. Não à toa, as primeiras chances claras surgiram, em cabeçadas de Tiquinho e Cuesta, aos dois e cinco minutos. Mas o São Paulo também passou a ser mais objetivo e Gatito salvou chute de Pablo Maia.

Com um segundo tempo melhor, o duelo ficou mais equilibrado e aberto.

Sem eficiência, as duas equipes seguiram atacando, mas sem chegar perto de dar trabalho a Gatito e a Felipe Alves. Até que, aos 37, em mais um cruzamento de Marçal, Tchê Tchê sofreu pênalti de Léo, que foi expulso. Foram longos sete minutos entre análise do VAR e a cobrança de Tiquinho Soares para marcar e garantir a importante vitória do Botafogo.

FICHA TÉCNICA



São Paulo x Botafogo

Local: Morumbi (SP)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Gol: Tiquinho Soares, aos 44' do 2º tempo

Cartões amarelos: Léo, Pablo Maia, Rafinha (SAO); Kanu, Cuesta (BOT)

Cartão vermelho: Léo (SAO)



SÃO PAULO

Felipe Alves; Rafinha, Miranda, Léo e Welington (Reinaldo, 26'/2ºT); Pablo Maia, Rodrigo Nestor (Galoppo, 36'/2ºT), Alisson (Igor Vinícius, 18'/2ºT) e Patrick (Marcos Guilherme, 26'/2ºT); Luciano (Éder, 36'/2ºT) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.



BOTAFOGO

Gatito Fernández; Rafael (Kanu, 40'/1ºT), Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê (Gabriel Pires, 47'/2ºT), Lucas Fernandes (Danilo Barbosa, 16/2ºT) e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá (Philipe Sampaio, 47'/2ºT) e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.