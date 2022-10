Jacob Montes é jogador do Botafogo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 07/10/2022 19:44

O jogo do Botafogo contra o Avaí, na última quinta-feira, foi especial para Jacob Montes. Isso porque marcou a estreia do estadunidense pelo time. Nas redes sociais, ele não escondeu a felicidade por entrar em campo pela primeira com a camisa do Alvinegro e mandou uma mensagem para a torcida.

"Muito feliz por minha estreia no Botafogo e mais ainda com os três pontos. Obrigado todos os torcedores pelo apoio incrível", escreveu o jogador.

Vale lembrar que Jacob Montes é reforço do Glorioso da segunda janela de transferências. Ele chegou ao clube em agosto, mas só começou a ser relacionado a partir dos últimos três jogos.

Contra o Avaí, na quinta-feira, ele finalmente entrou em campo e agradou o técnico Luís Castro. Durante a coletiva, o treinador elogiou a técnica de Jacob e destacou que aprecia o trabalho e a dedicação do atleta.

"Jacob é um jogador que trabalha diariamente muito fortemente, que pode jogar como meia ofensivo ou como um dos dois volantes. Tem uma técnica evoluída, consegue jogar também pelos corredores centrais e boa finalização. Ele se integra bem porque é humilde e trabalhador. Eu aprecio muito o trabalho e a dedicação", elogiou Luís Castro.