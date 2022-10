Botafogo tem boa campanha como visitante no Brasileirão - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 07/10/2022 13:58 | Atualizado 07/10/2022 13:58

Rio - Buscando sonhar mais alto na tabela do Brasileirão, o Botafogo terá que quebrar um jejum incômodo no próximo domingo, contra o São Paulo, às 16h, no Morumbi. O Glorioso não consegue uma vitória atuando na capital paulista há 16 jogos.

Curiosamente, a última vitória do Botafogo jogando em São Paulo foi justamente contra o time de Rogério Ceni, adversário do próximo domingo, em agosto de 2016. Na ocasião, o Glorioso venceu por 1 a 0, com gol de Sassá nos acréscimos. Desde então, foram 13 derrotas e três empates.

Confira os últimos resultados do Botafogo atuando em São Paulo:

Corinthians 1 x 0 Botafogo (Brasileirão 2022 - Neo Química Arena)

Palmeiras 4 x 0 Botafogo (Brasileirão 2022 - Allianz Parque)

Palmeiras 1 x 1 Botafogo (Brasileirão 2020 - Allianz Parque)

São Paulo 4 x 0 Botafogo (Brasileirão 2020 - Morumbi)

Corinthians 2 x 2 Botafogo (Brasileirão 2020 - Neo Química Arena)

Palmeiras 1 x 0 Botafogo (Brasileirão 2019 - Allianz Parque)

Corinthians 2 x 0 Botafogo (Brasileirão 2019 - Neo Química Arena)

São Paulo 2 x 0 Botafogo (Brasileirão 2019 - Morumbi)

Palmeiras 2 x 0 Botafogo (Brasileirão 2018 - Allianz Parque)

Corinthians 2 x 0 Botafogo (Brasileirão 2018 - Neo Química Arena)

São Paulo 3 x 2 Botafogo (Brasileirão 2018 - Morumbi)

Palmeiras 2 x 0 Botafogo (Brasileirão 2017 - Allianz Parque)

São Paulo 0 x 0 Botafogo (Brasileirão 2017 - Pacaembu)

Corinthians 1 x 0 Botafogo (Brasileirão 2017 - Neo Química Arena)

Santos 1 x 0 Botafogo (Brasileirão 2017 - Pacaembu)

Palmeiras 1 x 0 Botafogo (Brasileirão 2016 - Allianz Parque)

Se o retrospecto jogando em São Paulo não é nada animador, o Botafogo pode se apoiar em sua boa campanha fora de casa como motivação. Dos 40 pontos que o Glorioso conquistou, 24 foram longe do Estádio Nilton Santos. O clube carioca é o segundo melhor visitante do Brasileirão, atrás apenas do líder Palmeiras.

Atualmente, o Botafogo é o 9º colocado do Brasileirão, com 40 pontos. Sonhando com a Libertadores, o time de Luís Castro busca conseguir uma vaga entre os oito primeiros do Brasileirão, já que a tendência é que o G6, que dá vaga na competição Sul-Americana, se transforme em G8 após as finais da Copa do Brasil e da Libertadores.