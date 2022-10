Cuesta Avai x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio da Ressacada. 06 de Outubro de 2022, Florianopolis, SC, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vitor Silva/Botafogo

Cuesta Avai x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio da Ressacada. 06 de Outubro de 2022, Florianopolis, SC, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. Vitor Silva/Botafogo

Publicado 06/10/2022 21:56

O Botafogo fez valer o bom aproveitamento como visitante no Campeonato Brasileiro mais uma vez. Nesta quinta-feira, o Alvinegro venceu o Avaí de virada na Ressacada por 2 a 1, em partida válida pela 30ª rodada da competição. Bissoli, de pênalti, abriu o placar para o Leão, mas Cuesta e Tiquinho Soares garantiram mais três pontos para o Glorioso.

Com o resultado, o time de Luís Castro subiu para a nona colocação, com 40 pontos conquistados - apenas dois de diferença para o América-MG, que está em oitavo. Já o Avaí permanece na vice-lanterna do Brasileirão, com 28 pontos.

Agora, as duas equipes viram a chave para a 31ª rodada do Brasileirão. O Botafogo volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o São Paulo no Morumbi. Já o Avaí visitará o Fortaleza na Arena Castelão, no mesmo dia e horário.

O JOGO

O Botafogo começou melhor em campo e levou perigo à meta de Vladmir logo na primeira chance que criou. No entanto, ainda assim, o time saiu atrás no placar. Aos sete minutos, Bissoli invadiu a área, deixou Júnior Santos no chão e finalizou cruzado, mas Adryelson apareceu para desviar e mandar para escanteio. Na sequência, o VAR chamou o árbitro para rever o lance.

Isso porque o jogador do Glorioso tentou desarmar Bissoli com um carrinho. No deslize, a bola tocou levemente em sua mão. O árbitro, então, marcou pênalti, que foi convertido pelo próprio Bissoli.

Depois do gol sofrido, o Botafogo manteve mais posse de bola, mas oscilou entre bons e maus momentos. Nesse cenário, o Alvinegro até conseguiu balançar as redes com Júnior Santos, mas o atacante esteve em posição irregular.

No retorno do intervalo, Alvinegro voltou em cima do Leão e rapidamente conseguiu a virada. Aos três minutos, Marçal bateu falta na área, e Cuesta desviou para deixar tudo igual. Logo aos dez, depois de cobrança de escanteio, a bola sobrou para Tiquinho Sores, que encheu o pé e colocou Botafogo em vantagem.

Com a vantagem no placar, os cariocas tiveram boas oportunidades de ampliar a vantagem. A principal veio com Jeffinho, aos 18. Eduardo fez boa jogada individual pelo meio, invadiu a área e tocou na medida para o camisa 47. Contudo, mesmo com Vladimir vendido na jogada, ele mandou para fora.

Assim, a partida ficou aberta. O Leão até pressionou um pouco, mas o Botafogo segurou a vantagem com tranquilidade e garantiu mais três pontos na competição.

FICHA TÉCNICA

Avaí x Botafogo

Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Gols: Bissoli (1-0)(10'/1ºT) / Victor Cuesta (03'/2ºT)

Cartões amarelos: Bruno Silva e William Pottker (AVA) Victor Cuesta, Rafael, Marçal e Jeffinho (BOT)

Cartão vermelho:



AVAÍ (Técnico: Lisca)

Vladmir; Kevin, Bressan, (Rodrigo Freitas, 22'/2ºT) Rafael Vaz (Jean Cleber, 33'/2ºT) e Bruno Cortez; Mateus Sarará (Jean Pyerre, 18'/2ºT), Raniele e Bruno Silva (Lucas Ventura, 33'/2ºT); Muriqui (Rômulo, 18'/2ºT), William Pottker e Bissoli.

BOTAFOGO (Técnico: Luís Castro)

Gatito; Rafael, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê (Danilo Barbosa, 48'/2ºT), Gabriel Pires (Jacob Montes, Intervalo) e Eduardo; Júnior Santos (Victor Sá, Intervalo), Jeffinho (Philipe Sampaio, 43'/2ºT) e Tiquinho Soares (Matheus Nascimento, 37'/2ºT).