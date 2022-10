Victor Cuesta comemora gol marcado pelo Botafogo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 06/10/2022 16:19

A ideia de "família", uma das máximas pregadas pelo técnico Luís Castro, está consolidada no Botafogo. Em recente entrevista à "Botafogo TV", o zagueiro Victor Cuesta exaltou a união dentro do Alvinegro e ressaltou que não há vaidades dentro do clube. Além disso, ele afirmou que está feliz tanto por estar no Glorioso quanto pela grupo que foi formado.

"É muito bom (o relacionamento). Falamos na palavra família. E realmente é uma família. Não tem vaidade, não tem nada. Tanto o grupo quanto a comissão técnica, os dirigentes, o Textor, que participa do dia a dia quando consegue. Então, estou muito feliz de estar aqui e muito feliz pelo grupo que se formou aqui dentro", disse Cuesta.

Cuesta, vale lembrar, chegou ao Botafogo por empréstimo junto ao Internacional em abril deste ano. Inicialmente, seu contrato era válido até o fim de 2022, mas as partes já entraram em acordo, e o vínculo foi estendido até o fim da próxima temporada. O zagueiro estava sem espaço no Colorado e, como ele mesmo disse, reencontrou seu futebol no Alvinegro.

"Muito feliz. Sabia que a expectativa era alta e trabalhei para que eu possa dar o meu melhor dentro de campo. Acho que está acontecendo da melhor forma, como todo mundo esperava - torcida, eu, que talvez não tivesse começado bem o ano de 2022. Mas aqui encontrei meu futebol e espero mantê-lo para o restante da temporada. Quero agradecer a toda a torcida pelo apoio de sempre e (dizer) que com certeza nunca faltará raça e vontade. Nunca (vou) desistir de um lance ou jogada. Ir até o fim e assim será. Então, continuarei trabalhando para que eu possa dar sempre conta do recado", afirmou o zagueiro.