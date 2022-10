Luís Castro - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 05/10/2022 17:45

Rio - O Botafogo volta a campo nesta quinta-feira (6) pela 30ª rodada do Brasileirão, contra o Avaí, às 20h, na Ressacada, em Florianópolis. Em jogo, muito mais do que continuar na briga por uma vaga em competições continentais na próxima temporada. O Glorioso tenta quebrar um tabu que incomoda e dificulta uma melhor colocação a tabela.

O Leão já foi algoz da equipe comandada por Luís Castro no Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, em duelo realizado no Estádio Nilton Santos, Kevin, ex-lateral-direito do Botafogo, marcou em cobrança de falta o gol que deu a vitória para a equipe catarinense.

Na reta final da competição, o Alvinegro deixou escapar pontos importantes que poderiam colocar a equipe em uma situação mais confortável no primeiro ano como Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Contra clubes que ocupam atualmente a zona de rebaixamento (o que é o caso do Avaí), o Glorioso ainda não conseguiu conquistar três pontos.

Hoje, o Z-4 do Brasileirão é composto, além do rival desta quinta-feira, por Cuiabá, Atlético-GO e Juventude. Dos 18 pontos disputados até o momento contra as equipes citadas, o Botafogo conquistou apenas 4 - vale lembrar que, contra Atlético-GO e Juventude, o Alvinegro empatou ambos os jogos nos dois turnos e o Cuiabá será adversário no dia 1/11.

O Botafogo vem em ascensão na temporada e deixou o risco de rebaixamento de lado, passando a sonhar com voos mais altos. Um fator que anima os cariocas para o compromisso fora de casa é a campanha como visitante.

Dos 37 pontos somados até o momento, 21 vieram com a campanha jogando longe do Rio de Janeiro. O Glorioso é o segundo melhor visitante do Brasileirão, estando atrás apenas do líder do Campeonato, o Palmeiras, que caminha a passos largos para o título.