Elenco do Botafogo reunido para conversa com o técnico Luís Castro, no CT do Espaço Lonier, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 05/10/2022 15:37

Rio - O Botafogo divulgou a lista de jogadores que viajarão para os duelos com Avaí, nesta quinta-feira (6), na Ressacada, e São Paulo, no próximo domingo (9), no Morumbi. O elenco ficará concentrado em Florianópolis e só retorna ao Rio após a sequência como visitante.

Para os compromissos fora de casa, o técnico Luís Castro conta com três retornos importantes na lista: Marçal e Victor Cuesta, suspensos na derrota para o Palmeiras, e Lucas Fernandes, que se recuperava de lesão muscular e perdeu dois jogos.

Outra peça relevante que volta a ser relacionada é o volante Patrick de Paula, que não atua pelo Botafogo desde a 20ª rodada e, por opção técnica, ficou de fora das últimas partidas. Luís Castro chegou a explicar os motivos e citou as semanas de trabalho do camisa oito.

Danilo Barbosa, que passava pelo período de transição, também retorna, assim como o atacante Luis Henrique, ausente na derrota para o Palmeiras por opção técnica. Os desfalques ficam por conta de Del Piage e Hugo, que cumprem suspensão automática por terceiro cartão amarelo.

Dos 27 jogadores relacionados, apenas 23 constarão nas súmulas dos duelos com Avaí e São Paulo. Confira a lista publicada pelo Glorioso nesta quarta-feira, às vésperas da viagem: