Luís Castro, técnico do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 05/10/2022 15:15

Rio - O Botafogo não voltará ao Rio de Janeiro logo após a partida contra o Avaí, nesta quinta-feira (6), em Florianópolis. A delegação alvinegra seguirá na capital catarinense até sábado, quando viajará para enfrentar o São Paulo, no domingo, no Morumbi. A informação é do 'FogãoNET'.

Isso quebra as práticas recentes do Glorioso. Com investimento do acionista John Textor, o grupo costumava fretar voos após os compromissos fora de casa e realizar a preparação para o confronto seguinte no CT do Espaço Lonier, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Desta vez, tendo em vista a briga por vaga em competições continentais, a diretoria optou manter o elenco mais integrado, com alimentação ajustada e acompanhamento total da comissão técnica e fisiologia.