Tiquinho Soares Botafogo x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilton Santos. 02 de Outubro de 2022, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. Vitor Silva/Botafogo

Publicado 05/10/2022 17:24

O gol de Tiquinho Soares na derrota do Botafogo para o Palmeiras por 3 a 1, na última segunda-feira, foi eleito o "Gol da Rodada 29" do Brasileirão. Após boa jogada individual de Saravia, o atacante acertou um chute forte de fora da área para abrir o placar no Estádio Nilton Santos. Abaixo, confira o lance:

Você votou no meu site e escolheu o gol do Tiquinho do @Botafogo sobre o Palmeiras como o #GolDaRodada 29 do #CampeonatoDoBrasileiro! pic.twitter.com/94RP8058S3 — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) October 5, 2022

Tiquinho, vale lembrar, superou a concorrência de outros três adversários. Foram eles: Vina, do Ceará; Hulk, do Atlético-MG; e Róger Guedes, do Corinthians.

Em tempo: na expectativa de mais um belo gol de Tiquinho, o Botafogo vira a chave para a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro volta a campo já nesta quinta-feira, às 20h, para enfrentar o Avaí na Ressacada.