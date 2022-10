John Textor não abre mão de pré-temporada nos Estados Unidos em 2023 - Vitor Silva/Botafogo

John Textor não abre mão de pré-temporada nos Estados Unidos em 2023 Vitor Silva/Botafogo

Publicado 05/10/2022 10:44

Dono de 90% da SAF do Botafogo, John Textor não abre mão de uma pré-temporada em 2023 nos Estados Unidos. Ele conversa com a Federação de Futebol do Rio (Ferj) para colocar o time B nos primeiros jogos do Campeonato Carioca.

Em evento de uma torcida organizada na Flórida (EUA), o empresário americano ainda garantiu que pagará multa, caso necessário, para seguir o planejamento.



"Não quero nosso time A jogando o Campeonato Carioca nos primeiros jogos. Estamos negociando. Tento convencer os outros clubes que precisamos reduzir o número de jogos. Precisamos manter uma melhor condição física. Estou brigando um pouco com a federação sobre isso. Haverá muitas regras, teremos que pagar multas e tudo bem. Mas vamos jogar nos Estados Unidos", garantiu Textor durante o evento, cujas declarações foram reproduzidos pelo perfil "Glorious Botafogo".



Mesmo com o desejo de uma pré-temporada maior e de divulgar a marca do Botafogo nos Estados Unidos, Textor não descartou a utilização do time principal na parte final do Campeonato Carioca.



"Gostaria de ter uma pré-temporada de verdade, com viagens. Eu quero mostrar aos clubes dos Estados Unidos que podemos jogar bola no Brasil. O Carioca é importante, queremos ganhá-lo. Vamos ter jogadores A e jogadores B", completou.