John Textor não abre mão de pré-temporada nos Estados Unidos em 2023 Vitor Silva/Botafogo

Publicado 05/10/2022 18:41

Rio - O empresário norte-americano John Textor assumiu o comando do futebol do Botafogo no meio do ano de 2022. Apesar disso, o clube carioca passou por muitas mudanças do elenco durante o andamento do Brasileiro. E no ano que vem, mais reforços devem chegar ao Glorioso. De acordo com informações do "blog do Mendell", do portal "FogãoNet", a classificação para uma competição internacional deverá impactar no perfil dos investimentos.

Atualmente, o clube carioca se classificaria para a Sul-Americana. Mesmo a competição sendo menos atraente que a Libertadores, o fato de disputá-la poderá ser um grande incentivo para John Textor conseguir contratar jogadores com um nível mais elevado para fortalecer o elenco alvinegro.

O clube carioca ainda alimenta esperanças de conseguir classificar para a Libertadores. Atualmente em décimo lugar, o Botafogo está a cinco pontos do América-MG, que ocupa a oitava colocação. Com as finais da Libertadores e da Copa do Brasil é bem possível que a equipe que terminar o Brasileiro na posição consiga uma vaga para a fase preliminar do principal torneio de clubes da América do Sul.