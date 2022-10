Everson Rocha (segundo da esquerda pra direita) é o novo coordenador de captação do Botafogo - Divulgação

Publicado 05/10/2022 11:30

Rio - Em busca de se manter ativo no mercado da bola, o Botafogo criou uma rede de monitoramento na Argentina. Os profissionais observam 89 jogadores que foram encontrados previamente por uma espécie de olheiro. A lista também conta com jovens para a base, segundo o nome coordenador de captação do Glorioso, Everson Rocha.

"Dentro de uma das fases da captação, nós pretendemos ter pessoas fixas nesses países. Hoje, o processo é feito através de vídeos, o que permite a observação de mais das competições profissionais e uma ou outra de base. E aí depois tem o processo de alguém se deslocar até lá e assistir. Existe a possibilidade de aproveitarmos algum jogador para as categorias de base do clube. Ainda estamos no processo de reestruturação e aguardando um sinal verde nas negociações", disse Everson em entrevista ao "Lance!".

O Alvinegro já está em contato com jogadores sul-americanos para reforçar o time sub-20. Contudo, pode ser que haja limitação de contratações para a última fase da base, uma vez que um jogador estrangeiro só pode chegar ao país após completar 18 anos. Mesmo assim, o coordenador de captação do Botafogo se mostrou confiante. "Pode ser que tenhamos surpresas para o time sub-20 (risos)", revelou.

Everson também comentou sobre a parceria multi-clubes do acionista majoritário John Textor, que também é dono do Crystal Palace, da Inglaterra, RWD Molenbeek, da Bélgica, e FC Flórida, dos Estados Unidos, além de ter negociações para comprar parte do Lyon, da França. O coordenador disse que os processos de observação estão ficando unificados.

"Nós somos uma holding, então temos outros profissionais olhando para alguns mercados, a gente consegue abranger bastante isso. Vamos estar bem alinhados nessa ideia... Já estamos usando a mesma ferramenta, daqui a pouco usando critérios similares, é um alinhamento que está gradativo e acho que de uma forma natural para que a gente seja mais assertivo", concluiu.