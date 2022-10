Victor Cuesta em atividade do Botafogo no CT do Espaço Lonier - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 04/10/2022 17:25

Rio - Emprestado pelo Internacional e com contrato renovado até o fim de 2023, o zagueiro Victor Cuesta se firmou como titular do Botafogo, virou xodó da torcida e peça fundamental no time comandado pro Luís Castro. Suspenso na derrota para Palmeiras, por 3 a 1, o defensor concedeu entrevista à 'Botafogo TV' e celebrou sua boa fase.



"Muito feliz. Sabia que a expectativa era alta, trabalhei para dar meu melhor dentro de campo. Acho que está acontecendo da melhor forma, como todos esperavam. Eu, que talvez não tinha começado bem o ano de 2022, aqui encontrei meu futebol. Espero mantê-lo para o restante da temporada", disse o camisa 15 do Botafogo.

Ao lado de Adryelson, Cuesta tem liderado o sistema defensivo do Botafogo, que foi o ponto de partida levando em conta a evolução da equipe no segundo turno do Brasileirão. Para o zagueiro, a união do grupo será fundamental para conquistar os resultados.

"Como todo mundo diz, falamos em palavra família e realmente é. Não tem vaidade. Tanto o grupo, os dirigentes, o (John) Textor. Muito feliz de estar aqui e pelo grupo que se formou aqui dentro."

Victor Cuesta estará de volta no próximo compromisso do Botafogo, na quinta-feira (6), contra o Avaí, na Ressacada, às 19h, pela 30ª rodada.