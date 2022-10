Luís Castro - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 04/10/2022 09:00 | Atualizado 04/10/2022 09:15

Rio - Após a derrota para o Palmeiras por 3 a 1, no Nilton Santos, o treinador do Botafogo, Luis Castro, abordou a perda de espaço do volante Patrick de Paula no elenco. O português afirmou que o jovem só voltará a ter oportunidades quando tiver um bom desempenho nos treinamentos do clube carioca.

"O Patrick de Paula não está convocado porque convocamos sempre os jogadores em função daquilo que foi o último jogo, em função do jogo em si e em função do trabalho semanal. Ele estava lesionado há algum tempo, não se encontrava nas melhores condições na minha opinião e não foi relacionado. Fácil", afirmou.

Outro tema abordado pelo treinador foram as lesões que vem atingindo o elenco alvinegro. Luis Castro afirmou que tem vivido uma experiência única em sua carreira no Botafogo em relação a contusões no elenco.

"É a primeira vez na vida que tenho tantas lesões. Mas talvez porque nós tivemos ao longo do ano um conjunto de jogadores que jogaram até determinado momento, depois outros jogadores que não jogavam tanto nos seus clubes... Ao longo do ano nunca foi um grupo homogêneo, então é natural que o grupo tenha essa diferença quanto às quantidades dos treinos, vindo de campeonatos diferentes. Ao longo do ano entraram muitos jogadores, e, em função daquilo que é nossa proposta de trabalho, naturalmente tem um comportamento diferente e uma reação diferente", disse.