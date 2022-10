Estádio Nilton Santos não receberá mais shows do Coldplay nos dias 11 e 12 de outubro - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 04/10/2022 12:24

Inicialmente, o Botafogo teria que mandar seu jogo contra o Internacional, no dia 16 pelo Brasileirão, em Volta Redonda. Mas o Nilton Santos voltará a ser opção, já que a banda Coldplay, que faria dois shows no estádio na próxima semana (11 e 12), cancelou o evento.

Com isso, não há mais preocupação com o estado do gramado, o que permitirá realizar o jogo. Inclusive, o material para a montagem do palco, no campo, começará a ser retirado nesta terça-feira (4). A mudança na CBF deve ser confirmada em breve.



O cancelamento dos shows do Coldplay no Brasil foi anunciado pelo perfil oficial nas redes sociais. Segundo o comunicado, uma "infecção pulmonar séria" no líder da banda, Chris Martin, foi o motivo. Novas datas serão marcadas.

A notícia é um alívio para o Botafogo, que antes de transferir o duelo com o Internacional para Volta Redonda, havia tentado receber o jogo no Mané Garrincha, Maracanã e São Januário, sem sucesso.