John Textor, dono de 90% da SAF do BotafogoVítor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 04/10/2022 19:25

Os planos de John Textor envolvendo o Botafogo passam pelo Estádio Nilton Santos. Em evento organizado por uma torcida organizada na Flórida, o proprietário da SAF do Alvinegro reafirmou o desejo de continuar na arena, deixando de lado a vontade de construir um novo estádio de outrora.

O norte-americano subiu no palco e disse que vai acabar com a pista de atletismo. O local foi um ponto de polêmica envolvendo até mesmo política, quando deputados lançaram um projeto pelo tombamento da pista em agosto.

"Eu não quero sair do Nilton Santos. Vão dar controle total do estádio por 50 anos, vamos nos livrar da pista de atletismo. Vamos gastar menos dinheiro do que o esperado porque já tem muita estrutura construída, posso gastar 50 milhões de dólares e ter uma nova arquibancada em volta do campo. Usaremos a estrutura atual para criar novas arquibancadas mais próximas do gramado, vejo isso no Crystal Palace, nós precisamos disso. Na parte atrás dos gols, onde sobrará muito espaço, podemos criar estandes, restaurantes criar coisas para as pessoas na Zona Norte. O prefeito nos deu um pedaço enorme de terra, é perto da Barra da Tijuca, Lonier", afirmou.

As obras, se forem prosseguidas, vão acontecer no fim da temporada. Textor tem o desejo de transformar o Nilton Santos em um 'caldeirão', aproximando a torcida do gramado.