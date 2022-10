John Textor, acionista majoritário da Botafogo SAF - Vito Silva / Botafogo

Publicado 04/10/2022 13:51

Rio - Negociado pelo Botafogo na segunda janela de transferências, na metade da temporada, o volante Barreto foi eleito o melhor jogador do mês de setembro pelo RWD Molenbeek, clube belga que integra o portfólio do empresário norte-americano John Textor, acionista majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Glorioso.

O brasileiro venceu a eleição com 72,24% dos votos, superando o atacante irlandês Jake O’Brien, que está emprestado pelo Crystal Palace (21,19%), e o meia belga Youssef Challouk (6,57%).

Barreto começou sua trajetória no RWD Molenbeek como opção no banco de reservas, mas conquistou espaço nos dois últimos jogos do clube pela segunda divisão do Campeonato Belga. Até aqui, são cinco jogos disputados e uma assistência.

Além do volante, o Botafogo negociou outros cinco jogadores: Os atacantes Ênio, Vinícius Lopes e Rikelmi, e os meias Juninho e Luís Oyama.