Giovanna Waksman desembarcou em Miami onde treinará em uma escola local, além de ser a primeira aluna do 'Botafogo Academy' da Flórida - Divulgação/Botafogo F.R.

Giovanna Waksman desembarcou em Miami onde treinará em uma escola local, além de ser a primeira aluna do 'Botafogo Academy' da FlóridaDivulgação/Botafogo F.R.

Publicado 04/10/2022 19:54

Rio - O Botafogo anunciou, no começo da noite desta terça-feira (04), que estará lançando um projeto especial para a joia Giovanna Waksman, de apenas 13 anos. Dono de 90% da SAF do Glorioso, o empresário norte-americano John Textor conversou nos últimos meses com os pais da jovem atleta, e chegaram a um acordo para levar a jogadora para os Estados Unidos, onde treinará em estruturas de alto nível.

"Giovanna é uma guerreira que quer estudar, dar dribles, fazer gols e ser campeã. Nos Estados Unidos, que é referência mundial no futebol feminino, ela vai se desenvolver, terá uma ótima educação e sempre com seus pais ao lado. Vai ser símbolo da ‘Botafogo Academy’ e será para sempre uma atleta do Glorioso", destacou John Textor.

Giovanna já desembarcou em Miami, na Flórida, onde viverá nos próximos anos. A jovem será a primeira aluna da "Botafogo Academy", a primeira escolinha de futebol do Glorioso nos Estados Unidos. Bastante feliz, Giovanna comemorou a oportunidade que recebeu do empresário norte-americano.

"É um sonho que está se realizando e espero aproveitar da melhor maneira possível. Estou muito feliz pela oportunidade que o John e o Botafogo estão me proporcionando. Vou poder desenvolver meu futebol e representar o Botafogo fora do país", disse Giovanna.