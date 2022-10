Momento em que Piquerez, do Palmeiras, marca Júnior Santos, do Botafogo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 03/10/2022 21:55

A invencibilidade do Botafogo chegou ao fim. Nesta segunda-feira, o Alvinegro foi derrotado pelo Palmeiras por 3 a 1 no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tiquinho Soares, com um golaço de fora da área, abriu o placar para os cariocas. Entretanto, Gustavo Scarpa, Mayke e Dudu viraram o jogo para o Alviverde.

Com o resultado, o Glorioso fica na décima colocação, com 37 pontos conquistados - cinco de distância para o G8. Já a equipe paulista segue na liderança isolada, com 63 pontos - dez de vantagem para o segundo colocado.

Agora, as duas equipes viram a chave para a 30ª rodada do Brasileirão. O Botafogo volta a campo já na próxima quinta-feira, às 20h, para enfrentar o Avaí na Ressacada. Já o Palmeiras recebe o Goiás no Allianz Parque, às 19h, também na quinta-feira.

O JOGO

O primeiro tempo foi animado no Nilton Santos. O Palmeiras começou melhor, pressionou o Botafogo e chegou a colocar uma bola na trave. Mas foi o Glorioso que abriu o placar - e com um golaço. Aos 19 minutos, Saravia tabelou com Eduardo, avançou pelo meio, passou por Zé Rafael e tocou para Tiquinho Soares. O centroavante bateu de primeira no canto esquerdo do Weverton, que se esticou todo e até tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

A festa do Botafogo, contudo, durou pouco. Isso porque o Alviverde continuou em cima e, menos de cinco minutos depois, Gabriel Pires deu um tapa na bola dentro da área. O árbitro Wilton Pereira Sampaio foi chamado ao VAR e, rapidamente, assinalou a infração. Na cobrança, Gustavo Scarpa finalizou com categoria e deixou tudo igual.

O Glorioso não se intimidou e quase conseguiu tomar a frente no placar mais uma vez. Júnior Santos fez boa jogada individual pelo lado direito, driblou Piquerez e chutou fechado. A bola foi para fora, mas levou perigo à meta palmeirense.



Apesar disso, o Palmeiras manteve a pegada ofensiva, e o Botafogo não resistiu à pressão. Aos 35 minutos, Piquerez recebeu a bola pelo lado esquerdo, invadiu a área, deixou Saravia no chão duas vezes e bateu cruzado. Mayke apareceu livre na segunda trave para fazer o segundo dos paulistas.

Na etapa complementar, o Botafogo voltou desligado e viu o Palmeiras ditar o ritmo da partida. Nesse cenário, a desvantagem aumentou. Aos 14 minutos, Gabriel Pires perdeu a bola na intermediária, e o Alviverde puxou contra-ataque. Rony recebeu pelo lado direito, entrou na área e tocou para o lado. A bola passou por Danilo e chegou em Dudu, que bateu de primeira, sem chances de defesa para Gatito.



O domínio do Palmeiras se manteve até quase metade do segundo tempo. Aos 23 minutos, Zé Rafael cometeu falta dura em Eduardo e levou o segundo cartão amarelo. Com um homem a mais, Luís Castro fez alterações para colocar o time para frente. O Botafogo até melhorou, equilibrou mais a partida, mas não conseguiu furar a defesa paulista.

FICHA TÉCNICA

Botafogo 1x3 Palmeiras



Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)

Gols: Tiquinho Soares (1-0)(19'/1ºT) / Gustavo Scarpa (1-1)(25'/1ºT) / Mayke (1-2)(35'/1ºT) / Dudu (1-3)(14'/2ºT)

Cartões amarelos: Kanu, Tchê Tchê, Rafael, Hugo e Del Piage (BOT) Gustavo Gómez, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Abel Ferreira (PAL)

Cartão vermelho: Zé Rafael (PAL)



BOTAFOGO (Técnico: Luís Castro)

Gatito; Saravia (Rafael, 06'/2ºT), Kanu (Matheus Nascimento, 31'/2ºT), Adryelson e Hugo; Tchê Tchê (Del Piage, 31'/2ºT), Gabriel Pires (Victor Sá, 16'/2ºT) e Eduardo; Junior Santos (Gustavo Sauer, 16'/2ºT), Jeffinho e Tiquinho Soares.



PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez (Vanderlan, 39'/2ºT); Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa (Atuesta, 26'/2ºT); Mayke (Kusevic, 32'/2ºT) Dudu (Gabriel Menino, 26'/2ºT) e Rony (Rafael Navarro, 26'/2ºT).