Renê Simões na época em que treinou o Botafogo - Divulgação

Publicado 03/10/2022 18:29

Rio - Ex-técnico do Botafogo, Renê Simões confessou que se arrepende de sua postura no processo que moveu contra o clube. Ele queria pedir o pagamento de uma premiação pela campanha do título da Série B do Brasileiro de 2015, mas, orientado por seu advogado, acabou incluindo cobranças de hora extra e adicional noturno.

"Eu saí tão chateado do Botafogo que eu fiz uma coisa da qual me arrependo muito. Nós tínhamos um acordo e estava cumprindo o que queriam, que era ficar entre os quatro para a Série A, meu advogado me perguntou e eu falei que eu queria meu prêmio, porque eu tinha sido campeão, eu tinha um prêmio estabelecido. O advogado falou que colocaria um monte de coisas, a Justiça não iria dar algumas, mas talvez desse outras, e aí caí na bobagem dele e coloquei hora extra, adicional noturno, algo que é um descalabro", disse Renê ao "Resenha com TF".

Ainda sobre seu trabalho no Glorioso, Renê disse não entender até hoje o motivo que levou a diretoria a demiti-lo na época.

"O Botafogo não fechou meu ciclo ainda, eu gostaria de saber por que fui mandado embora. Quando assumi o clube, tinha que ficar entre os quatro (no Carioca) e subir, eram as duas coisas que eu tinha que fazer. Fomos campeões da Taça Guanabara, vice-campeões do Carioca e estávamos na 14ª rodada há oito rodadas liderando o campeonato (Série B). Saímos no último minuto (da Copa do Brasil), bastava o Pimpão rolar a bola para o Sassá e logo depois saiu o gol do Figueirense", afirmou.