Botafogo faz campanha de arrecadação de absorventes junto à Girl Up Elza SoaresDivulgação

Publicado 03/10/2022 18:24

O Botafogo deu mais um passo no projeto #AHoraDelas e anunciou que inaugurou no estádio Nilton Santos um centro de arrecadação de absorventes.



A partir do jogo desta segunda-feira, contra o Palmeiras, haverá pontos de recebimento de doações de produtos de higiene íntima nos setores onde ficará a torcida alvinegra.



"O clube entende que pobreza menstrual, ausência de infraestrutura e falta de conhecimento sobre os cuidados necessários para a higienização durante a menstruação são questões sociais e sérias presentes no Brasil", diz o Botafogo em nota.



Duas instituições beneficiadas



A campanha é uma parceria entre o Botafogo e a Girl Up Elza Soares , que atua na Zona Norte do Rio.

As doações de absorventes serão entregues à ONG Girl Up, que distribuirá os produtos para duas instituições beneficentes: a Casa Crescendo, localizada na comunidade do Para-Pedro, em Irajá, e o Projeto na Ponta dos Pés, que realiza ações no Complexo do Alemão.



Também haverá aulas relacionadas ao tema e debates sobre conscientização e educação menstrual.