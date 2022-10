Palmeiras venceu o Botafogo no primeiro turno pelo placar de 4 a 0 - Vitor Silva/Botafogo

Palmeiras venceu o Botafogo no primeiro turno pelo placar de 4 a 0Vitor Silva/Botafogo

Publicado 02/10/2022 21:30

Nesta segunda-feira, Botafogo e Palmeiras se enfrentarão no Estádio Nilton Santos, às 20h, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão ao vivo do Premiere e do SporTV.

Atualmente, o Alvinegro ocupa o décimo lugar, com 37 pontos conquistados. Portanto, em caso de vitória, subirá uma posição na tabela e diminuirá a distância para o G8 em apenas dois pontos.

Para a partida, o técnico Luís Castro já tem as baixas confirmadas de Cuesta e Marçal, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, de acordo com a última atualização do Núcleo de Saúde e Performance, Daniel Borges, Lucas Fernandes e Danilo Barbosa estão em tratamento dos respectivos problemas físicos. Breno e Kayque passaram por cirurgias neste ano e são desfalques certos.

A boa notícia fica pela volta de Eduardo e Gatito Fernández. O camisa 33 precisou cumprir suspensão automática na rodada passada, enquanto Gatito estava à serviço da seleção paraguaia.