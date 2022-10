Botafogo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

BotafogoFoto: Vítor Silva/Botafogo

02/10/2022

Invicto no mês de setembro, o Botafogo mira manter a boa fase também em outubro. Para tanto, logo de cara, o Alvinegro Carioca lutará contra um histórico desfavorável. Isso porque o adversário da vez é o Palmeiras no Estádio Nilton Santos, às 20h desta segunda-feira, pela 29ª rodada do Brasileirão.

Ao longo da história, o Glorioso enfrentou o Alviverde Paulista 122 vezes. No total, foram 35 vitórias do Botafogo, 49 vitórias do Palmeiras e 38 empates. Além disso, no último encontro entre as equipes, o Verdão não tomou conhecimento do Alvinegro e venceu por 4 a 0 no Allianz Parque.

O cenário, contudo, é diferente em relação ao atual. Há quase quatro meses, o time de Luís Castro não contava com os importantes reforços da segunda janela e estava com um alto número de desfalques. O Botafogo também vinha pressionado depois de três jogos sem vitória e a consequente queda na tabela.

Hoje, os cariocas chegam em outro momento: estão há quatro jogos sem perder e vivos na briga por uma vaga para a próxima edição da Libertadores. O Botafogo também tem um elenco mais encorpado e, apesar das baixas de Marçal, Cuesta (suspensos) e Lucas Fernandes (em tratamento, terá o retorno de Eduardo, que é peça importante no time de Luís Castro.

COMO FOI A ÚLTIMA VITÓRIA DO BOTAFOGO?

Naquela ocasião, o Botafogo enfrentou o Palmeiras no Nilton Santos, em jogo válido pela 14ª rodada Campeonato Brasileiro de 2020. O Alvinegro era o vice-lanterna da competição, com 12 pontos. Já o Alviverde era o único invicto do Brasileirão e ocupava o quarto lugar, com 23 pontos.

Apesar do cenário desfavorável, o Glorioso derrotou o adversário por 2 a 1. Pedro Raul e Caio Alexandre marcaram os gols da vitória, e Willian diminuiu para o Palmeiras. Os paulistas, vale destacar, ainda tiveram um pênalti a favor na reta final do jogo, mas o então goleiro Diego Cavalieri fez a defesa.

*Histórico feito com base nos dados do site oficial do Palmeiras, do site Verdazzo e do site ogol.