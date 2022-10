Lucas Perri disse que estava ansioso pela estreia com a camisa do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Rio - Com a convocação de Gatito Fernández à seleção paraguaia, Lucas Perri teve sua primeira chance no gol do Botafogo. O goleiro, que foi contratado pelo Glorioso na última janela vindo do São Paulo, estreou na vitória por 1 a 0 sobre o Goiás, na última quarta-feira, no Estádio da Serrinha. Ele celebrou a oportunidade e o placar positivo.

"A sensação de estrear pelo Botafogo foi incrível, ainda mais por ser com uma vitória em um jogo muito difícil fora de casa. Estava bastante ansioso por esse primeiro jogo, mas graças a Deus deu tudo certo e pude dar o meu máximo em campo. É um resultado que aumenta a confiança do grupo e que nos faz ter ainda mais motivação para alcançar os objetivos dentro do campeonato", declarou o goleiro ao "GE".

Após a estreia, agora é hora de olhar para cima, como diz o treinador Luís Castro. Para Perri, o foco é estar preparado para a próxima vez que tiver a chance de ocupar o gol alvinegro.

"A minha adaptação aqui foi muito tranquila, fui muito bem recebido e todos os jogadores estão focados em ajudar o Botafogo da melhor maneira possível. Agora é continuar trabalhando forte diariamente e estar pronto quando for solicitado", concluiu.

O Botafogo já contará com Gatito no próximo jogo, contra o Palmeiras, na segunda-feira, às 20h, no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, Perri ficará à disposição de Luís Castro com seu retorno ao banco de reservas.