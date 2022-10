Botafogo faz nova consulta por Rafael Carioca - Foto: KARIM JAAFAR/AFP

Botafogo faz nova consulta por Rafael CariocaFoto: KARIM JAAFAR/AFP

Publicado 01/10/2022 14:06

Rio - O volante Rafael Carioca, atualmente no Tigres-MEX, pode voltar ao futebol carioca em 2023. De acordo com o jornalista mexicano Rafael Chacón Berumen, do portal “InformativoMX Online”, o ex-jogador do Vasco é alvo do Botafogo e de um clube da Arábia Saudita.

Rafael Carioca tem contrato com o Tigres até junho do próximo ano. O brasileiro optou por não renovar e já está procurando um novo clube para jogar a partir do segundo semestre de 2023.

Em algumas entrevistas, Rafael Carioca já se declarou torcedor do Botafogo e não escondeu sua vontade de defender o clube. Na atual temporada, ele atuou em sete dos 16 jogos do Tigres.