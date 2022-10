Del Piage marcou o gol da vitória do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Del Piage marcou o gol da vitória do BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 01/10/2022 12:33

Rio - Del Piage exaltou a evolução do time do Botafogo ao longo das últimas rodadas do Brasileirão. Além disso, o volante projetou o duelo contra o Palmeiras e destacou a importância de contar com a torcida na próxima segunda-feira, às 20h, contra o líder, no Nilton Santos.

"Era normal com a sequência de jogos a equipe ir se ajustando, se conhecendo melhor. Vejo uma equipe muito mais preparada do que no começo do campeonato. Agora tem esse jogo contra o Palmeiras, que é difícil, é um das melhoras equipes da América do Sul. Vamos contar com o apoio da nossa torcida, fazer um bom jogo e quem sabe sair com a vitória", afirmou o volante à Botafogo TV.

Del Piage também falou sobre a emoção de ter marcado o gol da vitória do Botafogo sobre o Goiás, por 1 a 0, na última quarta-feira, em Goiânia.

"Foi um momento muito bom, muito especial, isso mostra que todos que não estão saindo jogando como titular precisam estar sempre preparados. O mister sempre deixa a gente com confiança lá em cima para poder entrar e corresponder e ajudar a equipe", disse Del Piage.

"Sou um cara muito na minha, não sou muito extrovertido, mas sempre estou trabalhando. Até quando estava esse tempo no DM segui trabalhando para sempre estar bem, agora voltei e pude ajudar", finalizou.